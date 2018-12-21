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Сандра Буллок призналась в любви известному актеру

Сандра Буллок призналась в любви известному актеру
20:03 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Актриса Сандра Буллок в эфире шоу Эллен Дедженерес призналась, что когда-то была влюблена в Киану Ривза.

54-летняя Сандра Буллок всегда была одной из самых завидных голливудских актрис. Несмотря на это, после неудачного брака с телеведущим Джесси Джеймсоном, знаменитость не так уж и часто "крутила романы".

Сандра Буллок стала приглашенной звездой в новом выпуске развлекательного шоу Эллен Дедженерес. В эфире программы знаменитость призналась, что долгое время была по уши влюблена в Киану Ривза.

Как известно, Буллок и Ривз вместе снялись в американском боевике 1994 года режиссера Яна де Бонта "Скорость". И, по словам актрисы, из-за внешности Киану она не могла сосредоточиться на съемках.

"Он был такой милый и красивый. Перед его очарованием невозможно было устоять, и рядом с ним мне тяжело было оставаться серьезной. Каждый раз, когда он смотрел на меня, я глупо хихикала", - вспомнила Сандра.

Несмотря на серьезное увлечение, Буллок так и не удалось очаровать голливудского красавчика. Ривз так и не пригласил ее на свидание. Сандра полагает, что скорее всего что-то ему в ней не нравилось.

Напомним, Сандра Буллок в 2005 году вышла замуж за телеведущего Джесси Джеймсона. Уже в 2010 году пара развелась. У Буллок есть 2 приемных детей – 8-летний сын Луи Бардо и 4-летняя дочь Лейла. Кроме того, у актрисы роман с фотографом Брайаном Рэндаллом.

Что касается Киану Ривза, то актер после того, как его возлюбленная в 1999 году родила мертвого ребенка, а в 2001 погибла в трагичной автокатастрофе, тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако, недавно журналистам удалось подловить знаменитость на свидании с таинственной брюнеткой.

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Актриса, Киану Ривз, Сандра Буллок, Шоу Эллен Дедженерес.
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