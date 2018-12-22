Оля Полякова травмировалась в салоне красоты

Новости шоу бизнеса: После инцидента артистка отправилась на корпоратив.

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неприятным инцидентом, который случился с ней буквально вчера, 20 декабря. В своих Instagram-сторис артистка рассказала следующее: "Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон красоты. Я ударилась головой об верх машины и теперь лежу под капельницей".

И хоть, по словами певицы, боль у нее прошла не сразу, ей все равно пришлось ехать на корпоратив.

"Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, ибо люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать", – прокомментировала Оля.