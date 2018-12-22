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Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини

Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
08:19 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Каждый раз, когда отец Меган Маркл общается с журналистами, во дворце еще сильнее усугубляются ссоры.

Инсайдер, приближенный к королевской семье рассказал, что между герцогиней Сассекской и Елизаветой II с каждым новым интервью Томаса отношения становятся напряженнее. Как известно, королева хотела разрешить конфликт с отцом Маркл, но та сказала, что справится сама.

"Королева была очень обеспокоена тем, что ситуация вышла из-под контроля. Букингемский дворец хотел вмешаться в ситуацию и разрешить конфликт. Королева дала указание своим придворным разобраться. Но у Кенсингтонского дворца было свое мнение - Меган думала, что справится сама", - поделился источник.

Из-за разной позиции Бугингемского и Кенсингтонского дворца ситуация становится очень конфликтной. Однако, несмотря на то, что слово Елизаветы II гораздо авторитетнее, она не собирается вмешиваться в "личные дела Маркл".

"Это семья Меган, и никто во дворце не будет делать ничего у нее за спиной", - рассказал инсайдер.

Томас Маркл, в свою очередь, продолжает раздавать журналистам информацию о прошлой жизни Меган. Ранее мужчина рассказал, что на первой свадьбе Маркл гостям раздавали марихуанну. Источники уверяют, что герцогиня готова пойти на контакт с отцом, лишь бы он перестал "налаживать отношения" с ней через СМИ.

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Все по теме:

Ссора, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Герцогиня, Меган Маркл, Томас Маркл, Отец Меган Маркл.
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