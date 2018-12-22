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Трэвис Скотт собирается сделать предложение Кайли Дженнер

Трэвис Скотт собирается сделать предложение Кайли Дженнер
12:42 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на длительные отношения и общего ребенка, влюбленные до сих пор не узаконили отношения.

Несмотря на то, что на светских вечеринках Трэвис и Кайли всегда появляются вместе и называют друг друга мужем и женой, в недавнем интервью Скотт признался, что не сразу понял, что встретил "ту самую", с который хотел бы быть рядом всю жизнь.

"Мы были просто двумя детьми. Возможно, в первую неделю ты не понимаешь, это настоящее чувство или просто интрижка… Дошло до того, что я сказал себе: "Мне нужно, чтобы эта девушка была рядом со мной", - рассказал Трэвис о начале романа с Дженнер.

Сейчас парень на сто процентов уверен в своей возлюбленной, поэтому в скором времени хочет связать с любимой судьбы узами брака. Вот правда, пока у Трэвиса не хватате смелости сдеть предложение. "Мы скоро поженимся. Мне нужно набраться сил и сделать предложение", - признался Скотт.

Трэвис также упомянул и о популярности своей будущей жены. Исполнитель заявил, что он ненавидит камеры, а узнаваемость КАйли иногда его даже пугает. "Мне нравится просто гулять по улице. Зная о популярности Кайли, можно подумать, что ей нужно 15 помощниц вокруг, но это не так", - поделился Скотт.

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Все по теме:

Отношения, Свадьба, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт.
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