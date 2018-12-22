Группа "Антитела" рассказала, какие чудеса с ними случались в жизни

Канал "Украина" собрал самых популярных украинских артистов на съемках грандиозного праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна". За кулисами проекта, который телеканал покажет 31 декабря, участники коллектива "Антитіла" рассказали о том, что считают одним из главных достижений в своей жизни.
В то время, когда большинство людей ждут невероятных новогодних чудес, музыканты советуют радоваться тому, что есть у каждого из нас сейчас.
"Для нас чудо то, что мы уже 10 лет вместе. Чудо то, что мы, творческие люди, встретились в 2008 году, до сих пор держимся вместе и идем вперед. Для многих это недостижимая мечта. Но мы считаем, что чудеса именно в простых вещах", – рассказал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Также музыканты признались, что 2019 для них будет очень важным в творческом плане.
"Символ следующего года – поросенок. Это очень хороший знак для украинцев – достатка, успеха, достижений. Для нас важным будет большой стадионный тур, который стартует уже в мае, и мы его очень ждем", – объяснил Тарас Тополя.