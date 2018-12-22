Группа "Антитела" рассказала, какие чудеса с ними случались в жизни

Новости шоу бизнеса: Также музыканты рассказали о планах на 2019 год.

Канал "Украина" собрал самых популярных украинских артистов на съемках грандиозного праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна". За кулисами проекта, который телеканал покажет 31 декабря, участники коллектива "Антитіла" рассказали о том, что считают одним из главных достижений в своей жизни.

В то время, когда большинство людей ждут невероятных новогодних чудес, музыканты советуют радоваться тому, что есть у каждого из нас сейчас.

"Для нас чудо то, что мы уже 10 лет вместе. Чудо то, что мы, творческие люди, встретились в 2008 году, до сих пор держимся вместе и идем вперед. Для многих это недостижимая мечта. Но мы считаем, что чудеса именно в простых вещах", – рассказал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Также музыканты признались, что 2019 для них будет очень важным в творческом плане.

"Символ следующего года – поросенок. Это очень хороший знак для украинцев – достатка, успеха, достижений. Для нас важным будет большой стадионный тур, который стартует уже в мае, и мы его очень ждем", – объяснил Тарас Тополя.