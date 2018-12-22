Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Новости шоу бизнеса: В одежде каких цветов лучше встретить Новый год и как привлечь в свой дом удачу на весь 2019 год.

Народная мудрость гласит: "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Помня об этом, большинство людей тщательно готовится к выбору наряда, блюд и, самое главное, компании, с которой предстоит встречать этот замечательный праздник. Даже те люди, которые не верят в приметы, именно перед Новым годом или Рождеством начинают интересоваться, какой костюм лучше подобрать или чем украсить дом. Мы расскажем, в одежде каких цветов лучше встретить Новый год и как привлечь в свой дом удачу на весь 2019 год.

В каких цветах встречать год Свиньи

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, поэтому предпочтение в одежде лучше отдать всем оттенкам золотого, песочного, лимонного, горчицы, канареечного и оранжевого.

Свинке также придется по душе коричневый, зеленый и пепельный, одним словом, все натуральные природные цвета земли и их оттенки.

Нейтральные цвета – белый, кремовый, молочный тоже подходят.

При этом следует помнить, что цвет одежды для новогодней ночи, должен быть не очень ярким, а скорее мягким, приглушенным, пастельным.