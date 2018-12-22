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Сергей Притула показал, как вместе с семьей украсил новогоднюю елку

Сергей Притула показал, как вместе с семьей украсил новогоднюю елку
17:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Сергей Притула вместе с семьей украсил дом к Новому году и Рождеству.

Известный украинский телеведущий Сергей Притула уже приготовил дом к Рождеству. Фотографию, где он вместе с женой и детьми наряжают елку, шоумен с радостью представил своим поклонникам.

37-летний шоумен не так часто публикует снимки, которые могли бы показать что-то из его личной жизни, однако в последнее время Сергей Притула радует своих поклонников закулисьем приватности. Недавно он поделился фотографией с родным братом, описав, как они проводят время вместе. Теперь основатель и комик шоу "Вар'яти" опубликовал на своей странице в Instagram снимок с женой и детьми.

На фотографии Сергей Притула вместе с Екатериной Сопельник и двумя детьми Дмитрием и Соломией наряжают новогоднюю елку. "Наконец вечер в семейном кругу. Проводим с пользой! Клетчатые Притулы желают вам хорошего вечера", – прокомментировал снимок телеведущий.

 
 
 
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Нарешті вечір у сімейному колі. Проводимо з користю! Картаті Притули бажають вам гарного вечора!

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

Для торжественной установки домашней елки семейство Притулы одело одинаковые домашние костюмы в красно-черную клетку. Сергей стоял на высокой ступени лестницы, а его жена держала на руках спиной к камере маленькую дочь Соломию. К слову, сын от первого брака Сергея Дмитрий тоже с удовольствием показывался перед камерой, держа в руках игрушки для елки.

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Все по теме:

Дети, Семья, Instagram, Елка, Телеведущий, Сергей Притула, Новый год 2019, Рождество 2019, Вар'яти.
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