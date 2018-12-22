"Щедрик" украинского композитора Леонтовича прозвучал в Виндзорском замке

Новости шоу бизнеса: Мужской хор часовни Святого Георгия исполнили английскую версию песни "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.

На днях в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прозвучала английская версия песни "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича. Видео, на котором мужской хор исполняет "Carol of the Bells", появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца:

"Смотрите исполнение песни "Carol of the Bells" Николая Леонтовича хором часовни Св. Георгия. Часовня была построена в 1348 году, за исключением периода республики Содружество (1649-1660) в ней регулярно проходят службы", – говорится в подписи к сообщению.

В комментария под видео отозвались многие украинцы и бриатанцы: "Горжусь, что я украинка и эта песня написана украинским композитором", "Мальчики отлично спели, я счастлив, что слушаю службы каждое воскресенье", "Спасибо за то, что упомянули композитора песни Николая Леонтовича", "Красивая музыка и великолепный хор".