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"Щедрик" украинского композитора Леонтовича прозвучал в Виндзорском замке

&quot;Щедрик&quot; украинского композитора Леонтовича прозвучал в Виндзорском замке
18:11 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: Мужской хор часовни Святого Георгия исполнили английскую версию песни "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.

На днях в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прозвучала английская версия песни "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича. Видео, на котором мужской хор исполняет "Carol of the Bells", появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца:

"Смотрите исполнение песни "Carol of the Bells" Николая Леонтовича хором часовни Св. Георгия. Часовня была построена в 1348 году, за исключением периода республики Содружество (1649-1660) в ней регулярно проходят службы", – говорится в подписи к сообщению.

В комментария под видео отозвались многие украинцы и бриатанцы: "Горжусь, что я украинка и эта песня написана украинским композитором", "Мальчики отлично спели, я счастлив, что слушаю службы каждое воскресенье", "Спасибо за то, что упомянули композитора песни Николая Леонтовича", "Красивая музыка и великолепный хор".

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Все по теме:

Виндзорский замок, Композитор, Щедрик, Николай Леонтович, Carol of the Bells.
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