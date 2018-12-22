Даша Астафьева продекламировала стих легендарной украинской поэтессы

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Даша Астафьева прочитала стих "Ангел помсти" Леси Украинки для нового проекта "Слухай".

Секс-символ украинского шоубиза приятно удивила поклонников своим умением говорить на "солов'їній мові". В своем Instagram певица выложила трогательный ролик со стихами известной украинской поэтессы.

В социальной сети модель и актриса поделилась с фолловерами стихом Леси Украинки в своем прочтении. Для вау-эффекта звезда выбрала произведение 1899 года "Ангел помсти" из цикла "Невільничі пісні" сброника "Думи і мрії".

Поклонники отметили в комментариях под постом, что у 33-летней артистки очень приятный голос и ей действительно идет – говорить на украинском. "Так неожиданно, необычно, и очень хорошо! Браво!" – ответила одна из подписчиц.

Такой подвиг Астафьева, которая обычно говорит на русском, совершила ради нового проекта "Слухай" от ребят из паблика "Типичный Киев" совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Разработчик проекта – Instagram-блогер Макс Фрай отметил, что аудиобиблиотека создана для популяризации украинского языка. К тому же, через аудио гораздо удобнее "знакомиться" с литературой, особенно незрячим людям.

"Слухай" – бесплатная онлайн-платформа, где собраны классические произведения украинской литературы. Среди авторов есть Григорий Квитка-Основьяненко, Иван Франко, Панас Мирный, Валерьян Пидмогильный, Максим Рыльский, Елена Телига, Дмитрий Павлычко и другие. Посмотреть сайт можно здесь.

Начитывали произведения представители украинского шоубиза, студенты и волонтеры, которые ранее прошли кастинг.

Среди звезд отборочный тур успешно прошли: Валерий Харчишин, Даша Коломиец, Назар Заднипровский, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Александр Ярмак, Евгений Галич, Алексей Супрун (Петро Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач и многие другие.