Скачать
Суббота, 22.12.2018
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Даша Астафьева продекламировала стих легендарной украинской поэтессы

Даша Астафьева продекламировала стих легендарной украинской поэтессы
22:42 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Даша Астафьева прочитала стих "Ангел помсти" Леси Украинки для нового проекта "Слухай".

Секс-символ украинского шоубиза приятно удивила поклонников своим умением говорить на "солов'їній мові". В своем Instagram певица выложила трогательный ролик со стихами известной украинской поэтессы.

В социальной сети модель и актриса поделилась с фолловерами стихом Леси Украинки в своем прочтении. Для вау-эффекта звезда выбрала произведение 1899 года "Ангел помсти" из цикла "Невільничі пісні" сброника "Думи і мрії".

Поклонники отметили в комментариях под постом, что у 33-летней артистки очень приятный голос и ей действительно идет – говорить на украинском. "Так неожиданно, необычно, и очень хорошо! Браво!" – ответила одна из подписчиц.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Слухай украïнською! Дякую @iamkrus @e.bulda #бiблiотекааудiокнигукраïнськоюмовою #слухай

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Такой подвиг Астафьева, которая обычно говорит на русском, совершила ради нового проекта "Слухай" от ребят из паблика "Типичный Киев" совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Разработчик проекта – Instagram-блогер Макс Фрай отметил, что аудиобиблиотека создана для популяризации украинского языка. К тому же, через аудио гораздо удобнее "знакомиться" с литературой, особенно незрячим людям.

"Слухай" – бесплатная онлайн-платформа, где собраны классические произведения украинской литературы. Среди авторов есть Григорий Квитка-Основьяненко, Иван Франко, Панас Мирный, Валерьян Пидмогильный, Максим Рыльский, Елена Телига, Дмитрий Павлычко и другие. Посмотреть сайт можно здесь.

Начитывали произведения представители украинского шоубиза, студенты и волонтеры, которые ранее прошли кастинг.

Среди звезд отборочный тур успешно прошли: Валерий Харчишин, Даша Коломиец, Назар Заднипровский, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Александр Ярмак, Евгений Галич, Алексей Супрун (Петро Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач и многие другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Даша Астафьева, Певица, Поэтесса, Леся Украинка, Стих, Ангел помсти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь