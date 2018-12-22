Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи

2019 год пройдет под символом Свиньи, то лучше не готовить никаких блюд со свиным мясом, из свинины, символу года это не понравится.
Особенно не рекомендовано готовить мясо свинины целиком (мясо в духовке, шашлыки, отбивные, мясо под шубой) или из свиного фарша (котлеты, тефтели, манты).
Не желательно вообще употреблять свиное мясо на новогоднем столе (в составе колбасы, ветчины, окороков, копченостей). Даже в составе салата не желательно использовать ингредиенты с использованием свиного мяса и колбасы.
Свинка - животное с растительными предпочтениями в пище, поэтому для встречи Нового года стоит подумать о вегетарианских блюдах. Салаты, гарниры, закуски - все это можно приготовить в год Свиньи с предпочтением растительных продуктов.