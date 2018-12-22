Скачать
Суббота, 22.12.2018
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи

Смотрите фото (4)
Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
22:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение салатам без содержания свинины.

2019 год пройдет под символом Свиньи, то лучше не готовить никаких блюд со свиным мясом, из свинины, символу года это не понравится.

Особенно не рекомендовано готовить мясо свинины целиком (мясо в духовке, шашлыки, отбивные, мясо под шубой) или из свиного фарша (котлеты, тефтели, манты).

Не желательно вообще употреблять свиное мясо на новогоднем столе (в составе колбасы, ветчины, окороков, копченостей). Даже в составе салата не желательно использовать ингредиенты с использованием свиного мяса и колбасы.

Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи 

Свинка - животное с растительными предпочтениями в пище, поэтому для встречи Нового года стоит подумать о вегетарианских блюдах. Салаты, гарниры, закуски - все это можно приготовить в год Свиньи с предпочтением растительных продуктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Продукты, Еда, Блюда, Новый год 2019, что можно готовить в год Свиньи, что нельзя готовить в год Свиньи, что приготовить на Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь