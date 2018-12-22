Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Новости шоу бизнеса: Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь.

У любого народа существует масса своих примет. Кто-то к ним относится скептически, считая обычным суеверием. Другие уверены, что это концентрат мудрости и опыта, накопленных веками. Но чаще всего люди занимают некую срединную позицию, рассматривая приметы как рекомендации, к которым лучше прислушиваться. Но не стоит их воспринимать уж слишком всерьез. Так каковы же народные приметы на Новый 2019 год? Как его правильно встречать, и что он должен нам принести?

Новогодние приметы

На Новый год нельзя отдавать деньги, иначе весь год отдавать придется.

Если в Новый год что-либо случается с человеком, то будет случаться и целый год.

Если в этот день кто-то чихает, то это к благополучию - весь год будет счастливым.

Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным. В новогоднюю ночь с обновкой - целый год ходить в обновках.

Последняя рюмка в канун Нового Года принесет удачу тому, кто ее выпьет.

У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде.

На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда весь год в семье будет достаток.

Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет домашнего благополучия.

Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.

Если в первый день Нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля.

Если с утра в день Нового года первым в дом войдет мужчина, это принесет счастье.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, ругаться, плакать или рано ложиться спать, так как существует примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.