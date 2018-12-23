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Лилия Ребрик поделилась семейной фотографией

Лилия Ребрик поделилась семейной фотографией
01:52 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Лилия Ребрик сфотографировалась с мужем и детьми.

В канун Нового года ведущая Лилия Ребрик решила устроить семейную фотосессию для своего мужа и их дочек, и все вчетвером собрались в красивых нарядах для съемки.

Первым кадром с фотосессии Лилия уже успела поделиться в своем блоге, восхитив поклонников, ведь фото вышло очень праздничным и душевным. На кадре запечатлены все: Лилия, ее муж Андрей и их две дочки Диана и Полина.

«До Нового року залишилось 10 днів! Аж не віриться, як швидко промайнув час! Цього року була купа цікавих проектів, зйомок, і головне в нашій#Дикасімейка +1. Бачите, як дівчата вправно позують для зйомки», - написала под фото ведущая. И правда, фото получилось очень милым!

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