Лилия Ребрик поделилась семейной фотографией

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Лилия Ребрик сфотографировалась с мужем и детьми.

В канун Нового года ведущая Лилия Ребрик решила устроить семейную фотосессию для своего мужа и их дочек, и все вчетвером собрались в красивых нарядах для съемки.

Первым кадром с фотосессии Лилия уже успела поделиться в своем блоге, восхитив поклонников, ведь фото вышло очень праздничным и душевным. На кадре запечатлены все: Лилия, ее муж Андрей и их две дочки Диана и Полина.

«До Нового року залишилось 10 днів! Аж не віриться, як швидко промайнув час! Цього року була купа цікавих проектів, зйомок, і головне в нашій#Дикасімейка +1. Бачите, як дівчата вправно позують для зйомки», - написала под фото ведущая. И правда, фото получилось очень милым!