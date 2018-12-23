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Меган Маркл посетила официальное мероприятие, на котором была певица Адель

Меган Маркл посетила официальное мероприятие, на котором была певица Адель
09:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри несколько дней назад совершили очередной визит в сообщество Hubb Community Kitchen и пересеклись с известной британской певицей Адель.

Как оказалось, знаменитая обладательница премии "Грэмми" Адель также стала гостьей мероприятия, которое прошло в сообществе Hubb Community Kitchen. Певица не только имела возможность пообщаться с представителями сообщества, но и помогла в приготовлении обеда для бездомных и пожилых людей.

На этом же событии также присутствовала пара принца Гарри и Меган Маркл, которые не оповестили прессу о своем официальном визите.

 
 
 
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Having fun taking selfie

Публикация от Munira Mahmoud (@muniraeats)

Пока неизвестно, или у королевской четы была возможность пообщаться с Адель, однако доказательством того, что исполнительница действительно была на той же закрытой встрече, что и Гарри и Меган, стал снимок в Twitter, на котором звезда позирует вместе с соучредительницей организации Мунир Махмуд.

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Все по теме:

Адель, Принц Гарри, Королевская семья, Певица, Мероприятие, Меган Маркл.
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