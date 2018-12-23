Меган Маркл посетила официальное мероприятие, на котором была певица Адель

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри несколько дней назад совершили очередной визит в сообщество Hubb Community Kitchen и пересеклись с известной британской певицей Адель.

Как оказалось, знаменитая обладательница премии "Грэмми" Адель также стала гостьей мероприятия, которое прошло в сообществе Hubb Community Kitchen. Певица не только имела возможность пообщаться с представителями сообщества, но и помогла в приготовлении обеда для бездомных и пожилых людей.

На этом же событии также присутствовала пара принца Гарри и Меган Маркл, которые не оповестили прессу о своем официальном визите.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Having fun taking selfie Публикация от Munira Mahmoud (@muniraeats) 21 Дек 2018 в 12:34 PST

Пока неизвестно, или у королевской четы была возможность пообщаться с Адель, однако доказательством того, что исполнительница действительно была на той же закрытой встрече, что и Гарри и Меган, стал снимок в Twitter, на котором звезда позирует вместе с соучредительницей организации Мунир Махмуд.