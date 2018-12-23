Известная телеведущая попала в больницу

Новости шоу бизнеса: Об инциденте знаменитость рассказала в соцсети.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней на днях. У ведущей откололся передний зуб и она поспешила в стоматологическую клинику.

"Так радовалась серебряной кнопке, что аж передний зуб откололся. Все врачи сбежались на помощь", – рассказала в Instagram-сторис ведущая.

Отметим, что Леся активно ведет свой видеоблог на YouTube, на котором уже более 100 тысяч подписчиков. Обычно, за определенное количество подписчиков YouTube вручает блогеру особую награду – "серебряную", "золотую", "бриллиантовую" или "рубиновую" кнопку. Серебряная кнопка — для каналов, достигших 100 тысяч подписчиков. Сделана из никелированного медно-никелевого сплава.