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Воскресенье, 23.12.2018
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Известная телеведущая попала в больницу

Известная телеведущая попала в больницу
12:31 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Об инциденте знаменитость рассказала в соцсети.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней на днях. У ведущей откололся передний зуб и она поспешила в стоматологическую клинику.

"Так радовалась серебряной кнопке, что аж передний зуб откололся. Все врачи сбежались на помощь", – рассказала в Instagram-сторис ведущая.

Отметим, что Леся активно ведет свой видеоблог на YouTube, на котором уже более 100 тысяч подписчиков. Обычно, за определенное количество подписчиков YouTube вручает блогеру особую награду – "серебряную", "золотую", "бриллиантовую" или "рубиновую" кнопку. Серебряная кнопка — для каналов, достигших 100 тысяч подписчиков. Сделана из никелированного медно-никелевого сплава.

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Все по теме:

Больница, Телеведущая, Зуб, Госпитализация, Стоматология, Леся Никитюк.
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