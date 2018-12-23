Кристен Стюарт показалась на публике с новой девушкой

Вероятно, после двух лет отношений Кристен Стюарт и Стелла Максвелл таки решили разойтись. И хоть звезды не комментируют этих слухов, новые фото актрисы могут подтвердить эту информацию СМИ.
На фотографиях, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, Кристен Стюарт и рыжеволосая незнакомка мило общались и занимались шопингом. Девушки провели весь день вместе, наслаждаясь пешей прогулкой в Западном Голливуде.
Кристен Стюарт сходила на свидание с Сарой Динкин. Пока звезда не комментирует, на самом ли деле девушка является ее новой избранницей, их связывают только дружеские отношения.
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Это отнюдь не удивило поклонников голливудской актрисы. Ранее Кристен заявляла, что любит, когда люди делают много предположений относительно ее личной жизни. Поэтому она сохраняет интригу и не рассказывает о своих отношениях.