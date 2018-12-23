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Кристен Стюарт показалась на публике с новой девушкой

Кристен Стюарт показалась на публике с новой девушкой
10:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: На днях папарацци сфотографировали звезду с неизвестной рыжеволосой девушкой.

Вероятно, после двух лет отношений Кристен Стюарт и Стелла Максвелл таки решили разойтись. И хоть звезды не комментируют этих слухов, новые фото актрисы могут подтвердить эту информацию СМИ.

На фотографиях, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, Кристен Стюарт и рыжеволосая незнакомка мило общались и занимались шопингом. Девушки провели весь день вместе, наслаждаясь пешей прогулкой в Западном Голливуде.

Кристен Стюарт сходила на свидание с Сарой Динкин. Пока звезда не комментирует, на самом ли деле девушка является ее новой избранницей, их связывают только дружеские отношения.

 
 
 
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kristen is so fucking beautiful. #kristenstewart

Публикация от KRISTEN (@kristenshots)

 

Это отнюдь не удивило поклонников голливудской актрисы. Ранее Кристен заявляла, что любит, когда люди делают много предположений относительно ее личной жизни. Поэтому она сохраняет интригу и не рассказывает о своих отношениях.

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Отношения, Девушка, Кристен Стюарт, Актриса, Публика, Новая девушка.
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