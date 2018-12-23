Известная актриса рассказала о семейной трагедии

Новости шоу бизнеса: Знаменитая актриса польского происхождения Барбара Брыльска рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье.

Так, в 2018 году артистка потеряла свою мать, а также умер ее бывший муж и отец детей Брыльской. Брыльска отметила, что после цепочки трагических событий ей буквально "не хочется жить". Актриса чувствует себя одинокой, а еще винит медиков в том, что они пренебрежительно отнеслись к ее маме.

"2018 год стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, этот был самым ужасным. Теперь ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу", – высказалась актриса.

Также она отметила, что в смерти своей матери винит медиков, несмотря на солидный возраст женщины – матери Брыльской было 99 лет.

"Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно", – рассказала звезда "Иронии судьбы".