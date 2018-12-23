Пенелопа Крус показала забавный снимок с Антонио Бандерасом

Новости шоу бизнеса: Испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала на своей странице в Instagram фото со съемок новой киноработы режиссера Педро Альмодовара.

На новом снимке 44-летняя кинозвезда изображена со своим коллегой по фильму, испанским актером Антонио Бандерасом, который позирует в кресле визажиста.

В подписи к фото Крус отметила, что макияж Бандерасу делает Ана Лозано - визажист из Валенсии, которая многие годы работает с актрисой на съемочных площадках. В частности, именно Лозано создавала бьюти-образы Крус для таких фильмов, как Вики Кристина Барселона и Королева Испании.

"Посмотрите на довольное лицо этого негодяя!", - шутливо отметила актриса, комментируя макияж Бандераса.

Крус и Бандерас принимают участие в съемках фильма Боль и слава (Dolor y Gloria), действие которого происходит на киностудии El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987 году, во время работы над картиной Закон желания.

Ранее Альмодовар сообщил, что его новая работа будет посвящена "трудностям, которые возникают при попытке разделить личную жизнь и творчество - кинематографическое и театральное".