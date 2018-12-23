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Тина Кароль очаровала поклонников соблазнительным образом

Тина Кароль очаровала поклонников соблазнительным образом
15:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Тина Кароль показала в Сети весьма пикантный образ.

Тина Кароль всегда радует поклонников новыми соблазнительными образами, которые очаровывают нежностью и нотками сексуальности. В гардеробе певицы есть много латексных платьев, а совсем недавно девушка засветила еще и довольно откровенное боди черного цвета.

Образ Тина дополнила розовой длинной шубой. Черные колготки и обувь на каблуках с завязками завершили соблазнительный look звезды.

 
 
 
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#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

 

Также знаменитость не обошлась и без традиционного макияжа с акцентом на губы. Кароль накрасила их яркой красной помадой, что придавало ее наряду пикантности.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

 

Такой образ Тины Кароль произвел настоящий фурор. Преданный поклонник звезды даже написал пару строк в виде стиха для певицы, выразив свой восторг от ее вида:"Нежный цветок с взглядом волчицы! голос такой хитрость лисицы! Образ шикарный, всем дарит нам свет! Столько энергии". Остальные фанаты не отают и выражают много слов восхищения любимому кумиру: "Вау какая милая и красивая", "Талантливая, красивая, сексуальная, нежная, искренняя, добрая, вы вдохновляете и очаровуете", "Обалдеть, нет слов! Что за шубка... Просто мечта"

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Тина Кароль, Фотография, Снимок, Певица, Публикация.
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