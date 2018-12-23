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В США умерла известная актриса Этель Эйлер

В США умерла известная актриса Этель Эйлер
15:13 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: О смерти Этель Эйлер стало известно через месяц после кончины.

В США на 89 году жизни скончалась известная актриса и певица Этель Эйлер, которая известна за роль в "Шоу Косби" и "Телохранитель". Несмотря на то, что она скончалась 18 ноября, известно стало об этом лишь сейчас.

Она у мерла в Калифорнии в возрасте 88 лет. Причина смерти не уточняется.

Этель Эйлер родилась в Уистлере, штат Алабама, 1 мая 1930 года. Актерское ремесло начала еще в 1957 году. Тогда она выступала в театральных постановках на Бродвее. Далее ушла на телевидение где стала известна благодаря американского комедийного сериала "Шоу Косби" в 1984 году.

Также зрителям она запомнилась в сериалах "Мелроуз-Плейс" (Миссис Боуэн), "Друзья" (исполнила роль администратора больницы) и "Клиент всегда мертв" (Эллен). Самыми известными её киноработами стали фильмы такие фильмы как "Девять с половиной недель" (продавщица ювелирных изделий) и "Телохранитель" ( Эмма).

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Все по теме:

Актриса, Смерть, Причина, Альманах 2018, Этель Эйлер.
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