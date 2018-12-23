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Верка Сердючка сделала неожиданное заявление

Верка Сердючка сделала неожиданное заявление
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Верка Сердючка намерена заменить участницу легендарной американской поп-группы.

Известная украинская певица, звезда украинской эстрады Верка Сердючка снова развеселила поклонников неожиданным заявлением. Теперь точно можно не сомневаться, что артистка имеет превосходное чувство юмора и невероятную фантазию. После яркого финала шоу Х-фактор", на эфир которого были приглашены мировые звезды, а в том числе и участница легендарной американской поп-группы "Spice Girls", Сердючка решила не терять зря времени. Она примерила на себя амплуа новой солистки "Spice Girls", "заменив" одну из участниц - Викторию Бекхэм, которая отказалась от мирового турне с группой.

"Совместное фото" с коллективом артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Стало известно, кто заменит Викторию Бекхэм в Spice World Tour 2019", - подписала снимок Верка.

 
 
 
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Стало известно, кто заменит @victoriabeckham в Spice World Tour 2019. #spicegirls #verkaserduchka #BorschSpice

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Подписчики певицы высказали свое мнение по поводу "новой роли" украинки и написали ироничные комментарии.

"Сомневалась идти ли, ведь не в полном составе. Теперь обязательно куплю билет!!!! Такая новость", "Достойная замена", "Чтооо??!! Это хит!", "Простое ли совпадение, непростое ли, но невозможно не задуматься. Одно я знаю точно - все будет хорошо! Если раньше были сомнения, то теперь их уже нет".

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Все по теме:

Spice Girls, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Участники, Певица, Группа, Замена.
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