Телеведущая Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем, которое очень трогательно подписала. Как выяснилось, популярная телеведущая отмечает семь лет совместной жизни со своим мужем Андреем Диким. Именно с этим и был связан ее пост и снимок, на котором они явно танцуют.
При этом на Лилии надето короткое черное платье в белый горох, а на Андрее классическая белая рубашка и черные брюки. Выглядит пара на фото очень счастливой.
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Сім років нашій #дикасімейка сьогодні. Мідне або вовняне весілля! ⠀ «Я не пам’ятаю, коли ти @andrii_dykyi вперше взяв мене за руку (бо це було в танці), але дуже добре пам’ятаю, коли відчула що хочу, аби ти тримав мою руку завжди ...» ⠀ ЛЮБЛЮ⠀ Foto by @tatyana_kizeeva для @925_ua
"Семь лет нашей дикой семейке. Медная свадьба. Я не помню, когда ты впервые взял меня за руку, поскольку это было в момент танца, но очень хорошо помню, когда точно почувствовала желание, чтобы ты держал мою руку всегда", – написала Ребрик.