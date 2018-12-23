Телеведущая Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик и танцор Андрей Дикий отмечают медную свадьбу.

Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем, которое очень трогательно подписала. Как выяснилось, популярная телеведущая отмечает семь лет совместной жизни со своим мужем Андреем Диким. Именно с этим и был связан ее пост и снимок, на котором они явно танцуют.

При этом на Лилии надето короткое черное платье в белый горох, а на Андрее классическая белая рубашка и черные брюки. Выглядит пара на фото очень счастливой.

"Семь лет нашей дикой семейке. Медная свадьба. Я не помню, когда ты впервые взял меня за руку, поскольку это было в момент танца, но очень хорошо помню, когда точно почувствовала желание, чтобы ты держал мою руку всегда", – написала Ребрик.