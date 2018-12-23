Энрике Иглесиас показал в Instagram трогательное видео с маленькой дочкой

Новости шоу бизнеса: Популярный певец Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram видео с отдыха на яхте.

Энрике Иглесиас продолжает воспитывать близнецов вместе со своей супругой, Анной Курниковой. И вот на странице в Instagram он запостил очень трогательное видео с одним из малышей.

На нем заботливый папа играется с маленькой Люси, раскачивая ее так сильно, будто собирается подбросить. На что малышка очень бурно реагирует, смеясь на камеру. Все это веселье происходит на яхте, стоящей в бухте с изумрудной водой. Стоит отметить, что самому Энрике, похоже, нравится играть с ребенком не меньше.

Переглянути цей допис в Instagram #weekendvibes Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 22 Гру 2018 р. о 8:04 PST

Напомним, Энрике Иглесиас воспитывает близнецов Люси и Нико от известной теннисистки Анны Курниковой. Только спустя 17 лет отношений у звездной пары появились дети. К тому же, Анна тщательно скрывала свою беременность, и появление малышей на свет стало для всех поклонников неожиданностью.