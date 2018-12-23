Эмили Блант и Джон Красински снялись в совместной фотосессии для известного глянца

Звезды популярного хоррора "Тихое место" и главная пара года Джон Красински и Эмили Блант украсили обложку нового выпуска журнала The Hollywood Reporter. Супруги приняли участие в фотосессии и дали интервью, рассказав изданию, как решились на совместные съемки и на какие жертвы ради этого пошли.