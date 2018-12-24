Украинская певица показала, как выглядела в детстве

Новости шоу бизнеса: Певица поделилась с поклонниками архивной фотографией.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала лицо без макияжа, поделилась с поклонниками своим архивным фото. На странице в Instagram исполнительница запостила фотографию, где предстает совсем маленькой девочкой.

Вместе с Екатериной на черно-белом снимке предстает ее мама. "Я и мама. Счастливое детство, Новый год. Архив! Самые дорогие фото", – прокомментировала фото Бужинская.

Судя по фону позади Екатерины и ее мамы, где видно елку, изображение было сделано во время новогоднего утренника у будущей звезды. Поклонники Бужинской отметили, что ее старшая дочь Елена очень похожа на нее на этой фотографии.

"Ваша дочь похожа на вас в детстве!", "Очень хорошее фото", "Очень на маму похожи – такой же нежный взгляд", "Мамина дочка", "Вы на Леночку похожи на этом фото, или Леночка на вас", – пишут фолловеры артистки.