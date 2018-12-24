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Украинская певица показала, как выглядела в детстве

Украинская певица показала, как выглядела в детстве
13:48 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица поделилась с поклонниками архивной фотографией.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала лицо без макияжа, поделилась с поклонниками своим архивным фото. На странице в Instagram исполнительница запостила фотографию, где предстает совсем маленькой девочкой.

Вместе с Екатериной на черно-белом снимке предстает ее мама. "Я и мама. Счастливое детство, Новый год. Архив! Самые дорогие фото", – прокомментировала фото Бужинская.  

Судя по фону позади Екатерины и ее мамы, где видно елку, изображение было сделано во время новогоднего утренника у будущей звезды. Поклонники Бужинской отметили, что ее старшая дочь Елена очень похожа на нее на этой фотографии. 

Екатерина Бужинская показала снимок без макияжа

"Ваша дочь похожа на вас в детстве!", "Очень хорошее фото", "Очень на маму похожи – такой же нежный взгляд", "Мамина дочка", "Вы на Леночку похожи на этом фото, или Леночка на вас", – пишут фолловеры артистки.

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Все по теме:

Екатерина Бужинская, Украинские певицы, Архивные фото Бужинской.
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