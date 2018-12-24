Назад в прошлое: как внуки воссоздали старые снимки своих бабушек и дедушек (Фото)

Конечно, никто из вас не видел своих бабушек и дедушек в совсем юном возрасте. Но, перелистывая страницы семейного альбома, мы иной раз поражаемся, как сильно мы похожи на своих стариков в молодости. Хотя не все просто разглядывают эти старые снимки. Кто-то пытается их воссоздать, повторяя образы тех времен, когда бабушки и дедушки были юны и беспечны. Оцените, насколько поразительным может быть сходство!