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Понедельник, 24.12.2018
Назад в прошлое: как внуки воссоздали старые снимки своих бабушек и дедушек (Фото)
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Назад в прошлое: как внуки воссоздали старые снимки своих бабушек и дедушек (Фото)

Конечно, никто из вас не видел своих бабушек и дедушек в совсем юном возрасте. Но, перелистывая страницы семейного альбома, мы иной раз поражаемся, как сильно мы похожи на своих стариков в молодости. Хотя не все просто разглядывают эти старые снимки. Кто-то пытается их воссоздать, повторяя образы тех времен, когда бабушки и дедушки были юны и беспечны. Оцените, насколько поразительным может быть сходство!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Ретро, Внуки, Бабушки, Старые фотографии, Дедушки, воссоздание фотографий.
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