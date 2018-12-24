Знаменитая модель собралась под венец

Новости шоу бизнеса: Ходят слухи о том, что модель Кайли Дженнер готовится официально оформить отношения с бойфрендом.

В Сети появились слухи о том, что модель Кайли Дженнер готовится официально оформить отношения с бойфрендом. Хотя официальных заявлений от представителей звездной пары не поступало.

Интригу подогревают сами влюбленные. Недавно Кайли опубликовала в соцсети снимок с Трэвисом Скоттом, который украсила стикером с кольцом с бриллиантом.

В свою очередь Трэвис Скотт в интервью журналу Rolling Stone заявил, что уже готов к браку и хочет, чтобы предложение было очень крутым.

Вероятно, рэпер действительно придумал нечто грандиозное, поскольку на днях поклонники заметили на пальце Кайли помолвочное кольцо. В своем Instagram Кайли выложила несколько фото с того вечера, но безымянного пальца на них не разглядеть.

Однако при встрече с папарацци Дженнер с удовольствием позировала им, открыто демонстрируя руку с изящным кольцом вероятно из белого золота.

Отметим, что это уже не первый подобный выход Кайли с бриллиантами на помолвочном пальце, поэтому пока не стоит говорит о подтверждении слухов о помолвке.

Тем не менее фанаты уже начали поздравлять младшую из сестер Кардашян-Дженнер со скорой свадьбой.