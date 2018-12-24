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Оля Фреймут рассказала о рождественских традициях своей семьи

Оля Фреймут рассказала о рождественских традициях своей семьи
22:50 Пн, 24 Декабрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала в Instagram о любимом блюде своих детей и традициями в канун Рождества.

Украинская телеведущая и экс-ревизор страны поделилась с поклонниками снимком, как она возится на кухне. Оля Фреймут рассказала, что любят кушать ее дети и когда она находит время на приготовление пищи.

Новую фотографию звезда украинского телевидения опубликовала на своей странице в Instagram. Под снимком экс-ведущая программы "Ревизор" рассказала о любимом блюде ее детей. Также Ольга Фреймут призналась поклонникам, что любит готовить, однако только тогда, когда есть свободное время.

"Когда есть минутка, люблю готовить. Печеная галицкая картошка – любимица среди моих малышей", – поделилась жена генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко.

Также она пожелала своим "фолловерам" насладиться предпраздничным настроением и рассказала, что в воскресенье в канун католического Рождества их семья праздновала детский Рождественник с подарками и колядками.

На фото телеведущая предстала в наряде, на котором красовалась брошь Chanel. На одежде Оли Фреймут виднелись флаги, Биг-Бен и телефонные будки Великобритании.

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Все по теме:

Дети, Instagram, Личная Жизнь, Традиции, Телеведущая, Ольга Фреймут, Володимир Локотко, Рожество 2019.
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