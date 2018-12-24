Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
Жителей столицы попросили не ставить свои автомобили вдоль дорог
Жителей столицы попросили не ставить свои автомобили вдоль дорог
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Регина Тодоренко показали сына в новом видео

Регина Тодоренко показали сына в новом видео
21:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новорожденный малыш Тодоренко и Топалова появляется в кадре в милых носочках.

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее супруг, российский музыкант Влад Топалов, сняли историю своей любви. В кадрах, опубликованных в Instagram Тодоренко, появился и новорожденный сын пары.

"Ребята, дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют на показ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена, многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно", - написала Регина.

"5-го декабря свершилось большое чудо - в нашу жизнь пришел новый человек. К этому событию мой муж написал для меня песню. Благодарю тебя, любимый Влад Топалов! Как только я ее услышала, сразу же взялась за создание клипа! Чтобы много не писать, пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история", - добавила новоиспеченная мама.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Ребята , дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют на показ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена , многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно. 5-го декабря свершилось большое чудо - в нашу жизнь пришёл новый ЧЕЛОВЕК. К этому событию мой муж написал для меня песню #ОРЕЛИЛИРЕШКА . Благодарю тебя, любимый @vladtopalovofficial ! Как только я её услышала , сразу же взялась за создание клипа!!! Чтобы много не писать , пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Instagram, Видео, Сын, Телеведущая, Певец, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха
02 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
04 Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с новогодними атрибутами
05 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп уверил, что Саудовская Аравия готова потратиться на восстановление Сирии
Трамп уверил, что Саудовская Аравия готова потратиться на восстановление Сирии
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки
Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь