Светлана Лобода засветила пышную грудь

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода будоражит сеть пикантными снимками, демонстрируя большой бюст.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая осенью попала в больницу, на вручении российской премии вышла в свет в роскошном черном платье с открытым декольте. "С Днем Рождения , Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", – написала звезда, поздравляя российского певца Диму Билана, который на фото сидит возле нее. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Пользователи присоединились к пожеланиям и обратили внимание на роскошные формы певицы, которая весной текущего года родила вторую дочь. "Аж челюсть отпала", "Невероятная", "Какая же она красивая!", "Очень красиво, но зачем же выходить на сцену в черной комбинации", "Света, а твоя грудь стала еще больше", – восхитились юзеры в комментариях.

Как сообщалось ранее, Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.