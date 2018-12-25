Камалия оказалась в больнице

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Камалия, которая недавно получила престижную награду в Австрии, попала в больницу.

Артистка два дня работала над съемками новогоднего клипа, игнорируя высокую температуру. Но вчера, 24 декабря, певице стало хуже и она обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее двустороннюю бронхопневмонию и настояли на госпитализации.

"И все-таки я не "робот", как иногда в шутку называют меня друзья. Клип сняли, думаю, будет очень красивый и праздничный! Но в итоге, двухстороннее воспаление легких. Искусство и красота требует жертв!", – написала Камалия в своем Facebook.

Судя по опубликованным снимкам, певица лежит в больнице под капельницей. Пока звездная мама лечится, к ее дочкам, Арабелле и Мирабелле все-таки пришел Санта-Клаус, и девочки-близнецы "завалили" его под елкой. Этим забавным снимком неунывающая Камалия поздравила всех с Рождеством.