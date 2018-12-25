Звезда "Дневников вампира" женился спустя 3 часа после предложения

Новости шоу бизнеса: Звезда "Дневников вампира" и "Древних" Мэтт Дэвис и его девушка Кили Кашиано решили поломать традиционные свадебные шаблоны.

40-летний актер решил не ждать "волшебного момента" и сделал предложение своей возлюбленной во время покупки провизии к праздничному столу. А спустя всего несколько часов пара уже связала себя законными узами брака.

Мэтт Дэвис поделился радостной новостью с подписчиками и опубликовал в Instagram несколько фотографий вместе с молодой женой. Несмотря на то, что у пары была спонтанная свадьба, Кили успела переодеться в белое платье, а зал для проведения церемонии украсили орхидеями. Но самое главное – невероятно счастливые улыбающиеся лица Мэтта и Кили.

"Тот случай, когда ты спрашиваешь свою возлюбленную во время шоппинга в продуктовом отделе Erewhon, не хочет ли она выйти за тебя замуж, и через 3 часа в канун Рождества вы женитесь", – подписал снимки актер. Кили Кашиано тоже является актрисой, зрители могли видеть ее в сериалах "Озарк" и "Когти".