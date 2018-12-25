Названы самые трудолюбивые представители королевской семьи

Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец подвел итоги уходящего года и выяснил, кто за минувшие 12 месяцев усерднее всего трудился на благо Британского королевства.

Представители британской королевской семьи сообщили, кто в уходящем году трудился усерднее всего. Уже третий год подряд лидерство принадлежит принцессе Анне, дочери Елизаветы II.

Сообщается, что единственная дочь королевы Англии в 2018 году провела около 6 месяцев в официальных мероприятиях и поездках. Такими же трудоголиками можно назвать и остальных сыновей Елизаветы: принца Эдварда, который отработал в этом году 170 дней, принца Чарльза и его 160 дней, а также герцога Эндрю, который честно трудился 140 дней в году. Сама королева провела в работе 120 дней, ровно столько же, сколько ее внук принц Уильям. А вот Гарри, который в 2018 мелькал в новостях чаще других членов монаршей семьи, работал всего 90 дней.

Меньше всего рабочих будней получилось у Кейт Миддлтон, которая была занята родами третьего ребенка. Она отработала 50 дней. А также у Меган Маркл, которая присоединилась к королевской семье лишь в мае. Источник сообщает, что герцогиня Сассекская провела в работе 40 дней в уходящем году.

Как сообщалось ранее, Инсайдер, приближенный к королевской семье рассказал, что между герцогиней Сассекской и Елизаветой II с каждым новым интервью Томаса отношения становятся напряженнее. Как известно, королева хотела разрешить конфликт с отцом Маркл, но та сказала, что справится сама.