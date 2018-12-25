Скачать
Вторник, 25.12.2018
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Кейт Хадсон с детьми и бойфрендом отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене

Кейт Хадсон с детьми и бойфрендом отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене
17:00 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Актриса была замечена на улицах популярного курорта в Аспене вместе с Дэнни Фудзикавой и их новорожденной дочерью Ронни.

Сегодня западные знаменитости отмечают католическое Рождество, а значит, ненадолго оставили свои рабочие дела и посвящают свободное время семье и близким. Кейт Хадсон не стала исключением, отправившись на горнолыжный курорт в Аспен вместе со своими детьми и бойфрендом.

Кейт была одета в огромную теплую шубу и массивные сапоги, ее возлюбленный же, очевидно, мерз не так сильно, поэтому ограничился легкой курткой. Малышку пара показывать папарацци не хотела, поэтому Ронни все время находилась тщательно укутанной в своей коляске. Напомним, что влюбленные стали родителями в начале октября этого года. Для Кейт девочка стала третьим ребенком – у актрисы уже есть 14-летний сын Райдер и 7-летний Бингем от предыдущих отношений. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Кейт Хадсон выпустит собственную линию одежды

Как сообщалось ранее, Актриса Кейт Хадсон поделилась в Instagram видео, где видно ее новорожденную малышку. Девочка по имени Ронни Роуз стала третьим ребенком актрисы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Горнолыжный курорт, Аспен, Кейт Хадсон, Горнолыжный курорт в Аспене.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь