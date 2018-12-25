Кейт Хадсон с детьми и бойфрендом отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене

Новости шоу бизнеса: Актриса была замечена на улицах популярного курорта в Аспене вместе с Дэнни Фудзикавой и их новорожденной дочерью Ронни.

Сегодня западные знаменитости отмечают католическое Рождество, а значит, ненадолго оставили свои рабочие дела и посвящают свободное время семье и близким. Кейт Хадсон не стала исключением, отправившись на горнолыжный курорт в Аспен вместе со своими детьми и бойфрендом.

Кейт была одета в огромную теплую шубу и массивные сапоги, ее возлюбленный же, очевидно, мерз не так сильно, поэтому ограничился легкой курткой. Малышку пара показывать папарацци не хотела, поэтому Ронни все время находилась тщательно укутанной в своей коляске. Напомним, что влюбленные стали родителями в начале октября этого года. Для Кейт девочка стала третьим ребенком – у актрисы уже есть 14-летний сын Райдер и 7-летний Бингем от предыдущих отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 17 Дек 2018 в 6:31 PST

Как сообщалось ранее, Актриса Кейт Хадсон поделилась в Instagram видео, где видно ее новорожденную малышку. Девочка по имени Ронни Роуз стала третьим ребенком актрисы.