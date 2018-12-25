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Экс-ведущую "Орла и Решки" заинтриговала своих поклонников

Экс-ведущую &quot;Орла и Решки&quot; заинтриговала своих поклонников
17:27 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Информация о том, что Жанна Бадоева беременна, появилась после нескольких фото артистки в социальных сетях.

В последнее время звезда стала носить объемные вещи.

Экс-ведущая тревел-шоу Жанна Бадоева заинтриговала своих поклонников. В СМИ обсуждают третью беременность ведущей.Звезда регулярно публикует снимки из путешествий в Instagram, и на последних фото видно, как изменилась фигура ведущей. Жанна Бадоева стала носить объемные вещи, которые скрывают возможную беременность артистки.

Поклонники также утверждают, что Жанна Бадоева беременна третьим ребенком:

"Жанна, я прошу прощения, вы в положении?", "А Жанночка искрится!" 

 
 
 
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Доброе утро))) А вы умеете дружить на расстоянии??? У меня сейчас такое время, что почти все мои близкие друзья живут в разных странах. Раньше это дико расстраивало и пугало, что не будет общих тем, забудутся воспоминания Но сейчас поездки к подругам становятся полноценными мини-отпусками)))) А соц.сети стерли «расстояние» и позволяют спокойно общаться и сплетничать по видеосвязи))) А как у вас? @ushatava_live @falconeriofficial

Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Прекрасная Жанна Бадоева показала красивые ноги

Пока ведущая Жанна Бадоева никак не комментирует ситуацию. Но если это действительно правда, то для Жанны и ее мужа Василия Мельничин это будет первый общий ребенок. Пара поженилась в 2014 году. От предыдущих браков у ведущей есть взрослый сын Борис и дочь Лолита.

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Instagram, Жанна Бадоева, ''Орел и решка''.
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