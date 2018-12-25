Экс-ведущую "Орла и Решки" заинтриговала своих поклонников

Новости шоу бизнеса: Информация о том, что Жанна Бадоева беременна, появилась после нескольких фото артистки в социальных сетях.

В последнее время звезда стала носить объемные вещи.

Экс-ведущая тревел-шоу Жанна Бадоева заинтриговала своих поклонников. В СМИ обсуждают третью беременность ведущей.Звезда регулярно публикует снимки из путешествий в Instagram, и на последних фото видно, как изменилась фигура ведущей. Жанна Бадоева стала носить объемные вещи, которые скрывают возможную беременность артистки.

Поклонники также утверждают, что Жанна Бадоева беременна третьим ребенком:

"Жанна, я прошу прощения, вы в положении?", "А Жанночка искрится!"

Пока ведущая Жанна Бадоева никак не комментирует ситуацию. Но если это действительно правда, то для Жанны и ее мужа Василия Мельничин это будет первый общий ребенок. Пара поженилась в 2014 году. От предыдущих браков у ведущей есть взрослый сын Борис и дочь Лолита.