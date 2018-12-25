Дрю Бэрримор рассказала, как ей удалось так быстро похудеть

Новости шоу бизнеса: 43-летняя популярная актриса Дрю Бэрримор, которая ранее не стеснялась своих лишних килограммов, сразила кардинальными изменениями в фигуре.

Актриса призналась на своей странице в Instagram, что ей удалось за три месяца похудеть на 11 килограммов. Дрю опубликовала фото, которые сделаны с разницей в три месяца.

"Когда я листала Instagram, думала, что должна быть лучшей, чем я есть. Но из-за нестабильности в реальной жизни у меня никогда не хватало духу держать себя в руках. Одной мне было, конечно, не справиться, но рядом с правильными людьми любые мечты осуществимы", – рассказала в подписи Бэрримор.

"Правильным человеком" стала тренер актрисы Марни Альтон, которая следила за питанием и тренировками Дрю.

"Вы можете сказать, что мое лицо стало тоньше! Это требовало от меня невероятных усилий. Диета, физические упражнения – я боролась как лев! Будь ты проклята, генетика! Но теперь я знаю, что есть специалисты, к которым я смогу обратиться. Бесполезны помогла мне сделать за три месяца то, что я бы не смогла сделать это сама", – добавила она.