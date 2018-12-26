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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 35 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 35 выпуск (Видео)
08:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 25 декабря вышел 35 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

На прошлой неделе стало известно, что в суперфинал шоу "МастерШеф" прошло всего два участника: Иван Миланович и Анжела Липская. Они стали сильнейшими из двадцатки и сегодня должна пройти свое самое последнее и самое тяжелое испытание за весь проекта.

Все это время за творческим ростом участников следили: обворожительная Татьяна Литвинова, харизматичный Эктор Хименес-Браво и романтичный Дмитрий Горовенко.

Шоу МастерШеф 8 сезон выпуск 35 от 25.12.2018 покажет вам последнее испытание для наших суперфиналистов. Прямо сейчас Анжела и Ваня соберут все свои силы и знания в кулинарии, чтобы приготовить лучшее, что они делали на этом проекте. Сегодня самый ответственный день для участников, ведь решается судьба победителя. Каким будет финальный этап на проекте МастерШеф 2018? Чем будут удивлять судей суперфиналисты? Какие кулинарные шедевры они приготовят сегодня? Для кого эксперимент с кухней окажется не слишком удачным? Чьи же кулинарные способности окажутся лучшими, и кто сможет покорить судей своим невероятным подходом к финальному меню и изысканным вкусом приготовленных блюд? Узнайте прямо сейчас в 8 сезоне 35 выпуске от 25.12.2018 шоу МастерШеф 2018.

МастерШеф 8 сезон выпуск 35 от 25.12.2018 покажет вам, чем закончится последнее испытание на проекте. Просто сейчас вы увидите решающий момент суперфинала - дегустация, приготовленных участниками, блюд. Все конкурсы остались позади и сейчас остается только принять решение судей. Но как отреагируют судьи на новации, который внесли повара в свои блюда? Чей опыт в суперфинале окажется более оправданным? Кто сможет удивить вкусом и покорить хорошей подачей? Не пропустите суперфинал проекта в 35 выпуске шоу МастерШеф-8 от 25.12.2018.

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