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Неугомонная сестра Меган Маркл отправила донимающее рождественское письмо

Неугомонная сестра Меган Маркл отправила донимающее рождественское письмо
09:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Саманта Маркл умоляет примирения герцогини Сассекской с отцом.

53-летняя сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл продолжает вмешиваться в личную жизнь своей родственницы. Накануне Рождества она отправила Меган Маркл послание, в котором просила наладить отношения с родным отцом.

Письмо с текстом рождественского послания появилось в онлайн-издании Mirror. Скандальная сестра Меган Маркл отмечает, что после всех конфликтов с их отцом Томасом они должны наконец сесть "за стол переговоров".

"Это письмо не должно быть формальным. Праздники – это время семьи. Как ты знаешь, папа пытался связаться с тобой, и ему очень больно от того, что ты избегаешь его. Жизнь коротка, и ты знаешь, что наш отец – замечательный человек. Пожалуйста, подари ему радость, покажи, что ты любишь его. Время пришло. Пожалуйста, подумай об этом", – обратилась к своей родной сестре по отцу Саманта Маркл.

Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини

К слову, конфликт в семье Меган Маркл возник еще в начале 2018 года. Перед королевской свадьбой Меган с принцем Гарри родственники герцогини Саассекской, включительно с сестрой Самантой Маркл и отцом Томасом Марклом, начали вспоминать ее прошлое в негативном ключе, а также обвинять женщину в том, что она стыдится своей семьи. На свадьбе отца Меган Маркл так и не было, однако после этого ни он, ни Саманта Маркл не прекратили давать скандальные интервью и постоянно напоминать о себе.

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Рождество, Меган Маркл, Саманта Маркл, герцогиня Сассекская, Рождественское письмо.
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