Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования.

Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество в уютном семейном кругу.

Дженнифер Лопес отметила Рождество с родственниками и любимым Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия.

Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.

Как сообщалось ранее, В следующем году 49-летняя Дженнифер Лопес появится на экранах в комедии "Начни сначала". Звезда не только исполнила в фильме главную роль, но и записала для него саундтрек под названием Limitless. На прошлой неделе певица представила поклонникам музыкальный клип на эту песню, в котором снялась 10-летняя дочь Джей Ло, Эмма.