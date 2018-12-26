Скачать
Среда, 26.12.2018
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Военное положение в Украине: СНБО проведет заседание
Военное положение в Украине: СНБО проведет заседание
Почему украинские боксеры успешнее российских: мнение Бивола
Почему украинские боксеры успешнее российских: мнение Бивола
Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился
Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился

Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество
11:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования.

Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество в уютном семейном кругу.

Дженнифер Лопес отметила Рождество с родственниками и любимым Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Christmas 2018 #gratitude #peace #love #joy WISHING YOU ALL THE MERRIEST CHRISTMAS EVER. Love you 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Элегантная Джей Ло в новом образе пошла покупать подарки

Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.

 Как сообщалось ранее, В следующем году 49-летняя Дженнифер Лопес появится на экранах в комедии "Начни сначала". Звезда не только исполнила в фильме главную роль, но и записала для него саундтрек под названием Limitless. На прошлой неделе певица представила поклонникам музыкальный клип на эту песню, в котором снялась 10-летняя дочь Джей Ло, Эмма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Рождество, Джей Ло, Дженнифер Лопес, Празднование Рождества.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
03 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 В Украине сегодня истекает срок военного положения
05 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Пономарев подарил украинцам музыкальный подарок
Пономарев подарил украинцам музыкальный подарок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь