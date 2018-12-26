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Катя Осадчая восхитила поклонников стильным зимним аутфитом

Катя Осадчая восхитила поклонников стильным зимним аутфитом
12:03 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке популярная телеведущая стоит на фоне рождественского вертепа с родившимся младенцем Иисусом в теплом блестящем пуховике бронзового цвета.

Телеведущая опубликовала снимок в трендовом пуховике.

Катя Осадчая, на днях порадовавшая своих подписчиков в Instagram снимком в блестящем платье с оголенными плечами, запостила новое фото, которым поздравила всех католиков с наступившим Рождеством. 

 
 
 
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Вітаю весь католицький світ з Різдвом! Нехай щастя, мир і злагода панують в кожному домі!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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"Пусть мир и согласие будут в каждом доме", – подписала снимок Осадчая.

Напомним, Популярная ведущая опубликовала в Instagram несколько старых фото, на которых она позирует еще маленькой. Оказывается, такие снимки звезды хранятся в бабушкином архиве.

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Instagram, Рождество, Телеведущие, Катя Осадчая, Украинские телеведущие.
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