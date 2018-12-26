Катя Осадчая восхитила поклонников стильным зимним аутфитом

Телеведущая опубликовала снимок в трендовом пуховике.
Катя Осадчая, на днях порадовавшая своих подписчиков в Instagram снимком в блестящем платье с оголенными плечами, запостила новое фото, которым поздравила всех католиков с наступившим Рождеством.
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Вітаю весь католицький світ з Різдвом! Нехай щастя, мир і злагода панують в кожному домі!
"Пусть мир и согласие будут в каждом доме", – подписала снимок Осадчая.
Напомним, Популярная ведущая опубликовала в Instagram несколько старых фото, на которых она позирует еще маленькой. Оказывается, такие снимки звезды хранятся в бабушкином архиве.