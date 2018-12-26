Белла Хадид опубликовали старый снимок с мамой и сестрой

Новости шоу бизнеса: На фото Белла позирует с сестрой Джиджи и их мамой.

22-летняя американская модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram трогательный семейный снимок. На нем она запечатлена со старшей сестрой Джиджи и их матерью Иоландой.

"Счастливого Рождества и счастливых праздников всем! Я люблю свою семью!", – подписала фото Белла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas And Happy Holidays everyone I love my family! Публикация от

В комментариях поклонники Беллы отметили, что в детстве они были очень похожи с сестрой. "Красотки, как мама", "Милое фото", "как можно быть такой милой?", "Милашки", "Супер, красотки", "Эти гены", "С рождеством вашу прекрасную семью!".

Как сообщалось ранее, Итальянский бренд Moschino представил рекламную кампанию новой коллекции одежды сезона весна-лето 2019. Одной из главных героинь модной съемки стала популярная модель Белла Хадид, которая позировала в облегающем платье, перчатках и шляпе оранжевого цвета.