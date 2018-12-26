Кайли Дженнер похвасталась похожими образами с маленькой дочерью

Новости шоу бизнеса: Кайли Дженнер с дочерью Сторми пришли в одинаковых образах на рождественский вечер Ким Кардашян и Канье Веста.

Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода молодая мамочка одела белоснежное длинное платье с металлическими мелкими вставками и с разрезом для ноги. Для 11-месячной Сторми Кайли выбрала костюм из похожей ткани и белые кроссовки. Так девочка напоминает мини-копию звездной мамы.

В подписи к снимку звезда реалити-шоу поздравила поклонников с Рождеством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas Публикация от Kylie (@kyliejenner) 25 Дек 2018 в 2:08 PST

Также на праздники Кайли Дженнер подарила своей дочери игрушечные автомобили Ferrari и Lamborghini, один из которых украшен логотипами Louis Vuitton.