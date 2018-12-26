Кайли Дженнер похвасталась похожими образами с маленькой дочерью

Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода молодая мамочка одела белоснежное длинное платье с металлическими мелкими вставками и с разрезом для ноги. Для 11-месячной Сторми Кайли выбрала костюм из похожей ткани и белые кроссовки. Так девочка напоминает мини-копию звездной мамы.
В подписи к снимку звезда реалити-шоу поздравила поклонников с Рождеством.
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Также на праздники Кайли Дженнер подарила своей дочери игрушечные автомобили Ferrari и Lamborghini, один из которых украшен логотипами Louis Vuitton.