Меган Маркл раскрыла подробности скорых родов первенца

Новости шоу бизнеса: По последним данным, рождение первенца Гарри и Меган уже не за горами.

Будущая мама сделала заявление о своей беременности. Ранее предполагалось, что первенец герцогини появится весной 2019 года, но, похоже, радостное событие произойдет немного раньше.

Так, вчера Меган Маркл в разговоре с фотографом Карен Анвил рассказала о приближении родов.

"Меган сказала, что она очень взволнована, осталось совсем немного", - поделилась фотограф.

Конкретную дату родов супруга принца Гарри не назвала, но намекнула, что находится на финишной прямой своей беременности. А, судя по размерам ее животика, радостное событие действительно не за горами. По данным СМИ, герцоги Сассекские станут родителями уже в феврале.