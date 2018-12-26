"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 36 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: 26 декабря вышел 36 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8, в котором стало известно имя победителя.

На прошлой неделе стало известно, что в суперфинал шоу "МастерШеф" прошло всего два участника: Иван Миланович и Анжела Липская. Они стали сильнейшими из двадцатки и сегодня прошло самое последнее и самое тяжелое испытание за весь проект.

На финише у двух лучших кулинаров-аматоров "МастерШеф" 8 был только один шанс доказать, что здесь они оказались не зря. Каждый суперфиналист должен был разработать индивидуальное авторское меню из трех блюд: основного, закуски и десерта.

Ваня выбрал марокканскую кухню. В блюдах такой сложности очень много высокотехнологичных кулинарных процессов. И сам Ваня это понимал, но не побоялся рисковать. На последних минутах у него не получился десерт, но острый ум и ловкость помогли ему довести дело до конца.

Анжела не отошла от своих принципов и приготовила полностью вегетарианское меню. Она отдала предпочтение украинской кухне, а продукты выбрала только те, что растут на нашей земле. Она понимала, что вареники, которые решила подавать, должны быть на высшем уровне, потому что звучит это блюдо не достаточно изысканно для суперфинала.

На балконе суперфиналистов поддерживали участники 8 сезона "МастерШеф", а также родственники и друзья. Ваня попросил ничего не выкрикивать и не помогать, Анжела же, наоборот, часто прислушивалась к советам, что доносились с балкона. Во время готовки к суперфиналистам подходили судьи. Это очень отвлекало и Ваню, и Анжелу. Но члены жюри были доброжелательными и быстро удалялись, чтобы не мешать.