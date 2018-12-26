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Хайден Панеттьери удивила поклонников новыми изменениями во внешности

Хайден Панеттьери удивила поклонников новыми изменениями во внешности
22:50 Ср, 26 Декабрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: На днях новый бойфренд актрисы показал кадры со звездой, на которых видно, как она изменила прическу.

Роман Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. Поэтому каждый выход влюбленных попадал в камеры папарацци, а страница начинающего актера оказалась под прицелом журналистов.

На днях Брайан Хикерсон показал очередное видео с Хайди. Перед камерой она предстала с новой прической: звезда сделала волнистые волосы и осветила их. Кроме этого, Хайден Панеттьери существенно поправилась.

"А у меня тут голдендудль на Рождество", – лаконично написал Брайан Хикерсон.

Стоит отметить, что актриса крайне редко пользуется косметикой и выглядит несколько неряшливо. Из-за такого внешнего вида и агрессивное поведение родственники Хайден Панеттьери очень обеспокоены. По словам инсайдеров, роман с Брайаном вредит ей: звезда употребляет слишком много алкоголя и ведет себя странно. Зато сам Брайан Хикерсон заявил, что Хайден чувствует себя хорошо, а их отношения очень крепкие.

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Все по теме:

Отношения, Внешность, Актриса, Прическа, Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон.
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