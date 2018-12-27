Иллюзии в самых привычных, а также необычных местах

Новости шоу бизнеса: Представляем вашему вниманию серию фотографий, в которых ваш разум может воспринимать паттерн, которого на самом деле нет.

Парейдолия, парейдолическая иллюзия — разновидность зрительных иллюзий; заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.

Это растение, которое выглядит как человеческое лицо.

Этот пластиковый пакет выглядит как кошка.

Вы боитесь, думая, что это члены Ку Клукс Клан, пока вы не поймете, что они только закрытые зонтики на пляже.

Кошка или собака, перепрыгивающая через дом? Какой вариант вы видите?

Акула, свисающая вверх тормашками, выглядит как кто-то маниакально смеющийся.

Плохое предзнаменование?

Вода, летящая на этого слона, слишком похожа на слона.

Боже мой, сколько удивления.

Все собаки попадают в рай.

Это странный бонсай.

В холодильнике была сосиска с завтрака, похожая на палец.

Готовила макароны, когда вдруг появился печеничный монстр.

Предательская тень лампы в спальне.

Этот микрофон выглядит так, будто он действительно что-то испортил

Этот кактус выглядит так, будто показывает средний палец

Ваш разум может воспринимать паттерн, которого на самом деле нет. Но не волнуйтесь. Ученые считают, что такого рода обработка подсознательной информации ускоряет процесс принятия решений, когда требуется быстрая реакция.