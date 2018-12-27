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Четверг, 27.12.2018
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Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом: фото с церемонии

Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом: фото с церемонии
11:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:

Пару дней назад интернет взорвался новостью о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились. Поклонники тут же заполонили социальные сети пары поздравлениями, но скептики восприняли сообщение, как очередной громкий слух. И все же это действительно случилось!

Майли Сайрус опубликовала в своем Instagram первые свадебные фото, судя по дате под одним из снимков – 12.23.18, торжественное событие произошло именно в этот день. Счастливые молодожены обнимаются на фоне украшенного цветами камина, на Майли – белоснежное платье в пол, Лиам – в строгом черном костюме. 

 
 
 
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This is probably our one - millionth kiss ....

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)  

 
 
 
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12.23.18

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», экранизации романа Николаса Спаркса. На протяжении почти 10 лет влюбленные то объявляли о помолвке, то расходились, а затем снова возобновляли отношения. За это время Сайрус успела повстречаться с сыном Арнольда Шварценеггера Патриком, признаться в бисексуальности и в конце концов вновь вернуться «под крыло» Лиама Хемсворта.

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Свадьба, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Instagram, Знаменитости, Церемония свадьбы.
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