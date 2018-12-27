Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом: фото с церемонии

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Пару дней назад интернет взорвался новостью о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились. Поклонники тут же заполонили социальные сети пары поздравлениями, но скептики восприняли сообщение, как очередной громкий слух. И все же это действительно случилось!

Майли Сайрус опубликовала в своем Instagram первые свадебные фото, судя по дате под одним из снимков – 12.23.18, торжественное событие произошло именно в этот день. Счастливые молодожены обнимаются на фоне украшенного цветами камина, на Майли – белоснежное платье в пол, Лиам – в строгом черном костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is probably our one - millionth kiss .... Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Дек 2018 в 12:44 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 12.23.18 Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Дек 2018 в 12:48 PST

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», экранизации романа Николаса Спаркса. На протяжении почти 10 лет влюбленные то объявляли о помолвке, то расходились, а затем снова возобновляли отношения. За это время Сайрус успела повстречаться с сыном Арнольда Шварценеггера Патриком, признаться в бисексуальности и в конце концов вновь вернуться «под крыло» Лиама Хемсворта.