Акцент на декольте: Светлана Лобода подчеркнула пышный бюст

Новости шоу бизнеса: Недавно знаменитость похвасталась новеньким селфи в зеркале.

Светлана Лобода призналась, что ей совсем не весело.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram. Артистка позировала в откровенном сценическом наряде с глубоким декольте, сплошь украшенном пайетками, дополнив образ массивными кольцами и ярким макияжем.

"сегодня не очень- то и весело . но...концерты по расписанию...", - призналась Лобода. Фолловеры не прошли мимо, принялись утешать кумира и делать ей комплименты: "Потрясающая и шикарная женщина", "Просто богиня", "Леди вамп. .", "Красавица", "Почему не весело? Нужен отпуск на море".

Как сообщалось ранее, Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая осенью попала в больницу, на вручении российской премии вышла в свет в роскошном черном платье с открытым декольте. "С Днем Рождения , Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", – написала звезда, поздравляя российского певца Диму Билана, который на фото сидит возле нее. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.