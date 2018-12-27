Известные личности, умершие в 2018 году (Фото) Эти знаменитости были лучшими в своем деле, и в 2018 году с ними попрощался весь мир. В этом году скончались звездные люди — актеры, музыканты, певцы, оставившие яркий след в истории мирового искусства.