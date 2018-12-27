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Екатерина Бужинская с мужем отпраздновали день рождения детей

Екатерина Бужинская с мужем отпраздновали день рождения детей
20:30 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка поделилась забавными фото с празднования.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая показала лицо без макияжа, сегодня, 27 декабря, празднует день рождения своих двойняшек.

Детям артистки и ее мужа, бизнесмена Димитара Стойчева, исполнилось по два года. О радостном событии в жизни Екатерина рассказала на странице в Instagram. Знаменитость запостила фото и показала, как отпраздновала день рождения малышей.

Судя по снимку, празднование прошло в теплом семейном кругу. Родители заказали красивый сине-розовый торт и украсили головы именинников милыми шляпками. "Наши дорогие и любимые Дима и Катя! Больше улыбок и новых открытий, много друзей, веселья и игр – все это у вас несомненно, будет. А также любовь и восхищение родителей. Вы растите и радуйте своими достижениями маму, папу, бабушек, дедушек. Пусть ваши самые заветные желания исполнятся, как можно быстрее. Пусть Господь вас хранит!" – прокомментировала пост звездная мама.

Также Бужинская сопроводила поздравление хештегами #деньнародження #нашідіти #люблюсвоїхдітей

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Дети, Праздник, День рождения, Певица, Веселье, Екатерина Бужинская.
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