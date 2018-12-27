Новости шоу бизнеса: Стало известно, почему Пэрис Хилтон продолжает носить обручальное кольцо после расставания с Крисом Зилкой.

В ноябре Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой. По словам светской львицы, она не готова к замужеству, так как постоянно находится в разъездах из-за плотного рабочего графика.

После расставания Зилка потребовал вернуть ему помолвочное кольцо с бриллиантом, стоимость которого составляет 2 миллиона долларов. Однако экс-невеста не спешит возвращать украшение, а даже, наоборот, продолжает его носить.

Так, на днях репортеры портала TMZ заметили на безымянном пальце Пэрис драгоценное колечко от экс-бойфренда. На вопрос, почему она его не снимает, селебрити ответила следующее: - Оно мое.

Напомним, Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке в начале этого года и планировали сыграть пышную свадьбу. Однако внезапно наследница гостиничной империи отказалась идти под венец. Несмотря на это, светская львица мечтает о детях и, по слухам, ищет донора спермы, чтобы впервые стать мамой.